Regione, Schifani presenta gli assessori e ammette: "Ho scelto persone di livello ma ci sono state tensioni"

A farne le spese sono stati gli ormai ex musumeciani Giusi Savarino e Giorgio Assenza, nonché Vincenzo Figuccia della Lega, adesso però destinato a diventare deputato questore all'Ars. Secondo alcuni addetti ai lavori "meglio di un ministero". Nel presentare la Giunta uscita dal confronto coi partiti, Schifani ribadisce di essere stato "chiamato (lo dice tre volte, ndr) a fare il presidente dal centrodestra" e di essersi impegnato "a mantenerlo unito". Poi a chi sostiene che parte della Giunta sarebbe già delegittimata risponde laconicamente: "Tutta la squadra degli assessori ha la mia fiducia".

Intanto però all'Ars la strada è tutta in salita, con la guerra interna a Forza Italia. "Ognuno - dice Schifani senza mai nominare Miccichè - si assume le proprie responsabilità, pur rimandendo libero di decidere come vuole. Io ricordo che i parlamentari della maggioranza sono stati eletti in adesione a Forza Italia e a un programma del centrodestra condiviso con il candidato presidente Schifani". Che dopo 52 giorni dalle elezioni, adesso potrà contare sulla sua squadra di governo: "Si conclude questa fase abbastanza lunga non dovuta a me, ma alle lungaggini procedurali per i conteggi degli eletti e perché la legge prevedeva che la Giunta giurasse davanti all'Ars e ho dovuto aspettare".

Il presidente della Regione infine assicura un lavoro in stretta sinergia con il governo nazionale e rimarca il ruolo di garante della coalizione. Delle divisioni in Forza Italia, conclude, "non ne ho parlato ancora con Berlusconi, ma non vedo perché il mio partito non dovrebbe sostenermi, sono uno dei fondatori".