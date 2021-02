Dopo decenni anche a Favara arriva il metano, il sindaco Alba: "La città diventerà un cantiere"

Anche la città di Favara avrà il metano: dal prossimo mese di marzo dovrebbero iniziare i lavori per la realizzazione della rete del servizio di distribuzione del gas. Un gap strutturale di almeno trenta anni che la città dell’agnello pasquale sconta rispetto agli altri centri dell’hinterland. Il metano a Favara arriverà grazie ad un project financing datato 2012 e dimenticato per quasi un decennio nei cassetti della burocrazia. Imponenti i lavori: previsti 77 chilometri condotte stradali per collegare alla rete 8.700 utenze.

L’importo complessivo dell’opera è di circa 17 milioni di euro, di cui 6 milioni di fondi pubblici e 11 di capitali privati della società Italgas che gestirà il servizio. I tempi previsti di completamento dei lavori è di 40 mesi. La città di Favara si accinge dunque ad archiviare il triste primato dell’unico centro agrigentino non metanizzato. Il progetto, intrapreso e poi accantonato dalle diverse amministrazioni comunali che si sono succedute, è stato presentato dal sindaco in carica, Anna Alba. “Chiedo pazienza ai cittadini perché Favra si trasformerà in un vero cantiere che però sarà un importante sbocco economico”.

Avvio dei lavori che a Favara giungono alla vigilia delle elezioni amministrative, nei giorni scorsi il sindaco del Movimento Cinque Stelle, Anna Alba aveva annunciato sui social la sua volontà a non ricandidarsi. Rinuncia che, oggi viene rimessa in discussione dalla stessa che si dice entusiasta per aver legato il suo nome alla metanizzazione della città.

