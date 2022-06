"No a rigassificatori vicini a beni Unesco": bocciato emendamento di Sodano

"Attenendosi al parere contrario del Governo Draghi, nella giornata di oggi, i parlamentari della commissione bilancio hanno bocciato il mio emendamento al Decreto Aiuti che introduceva il divieto di costruzione di un rigassificatore a 10 km da una riserva naturale o un sito Unesco".

A comunicarlo stamattina è il deputato del gruppo misto Michele Sodano.

"Tutti i partiti si muovono insieme e hanno bocciato la mia proposta per preservare, almeno, i siti sensibili: dal Movimento 5 Stelle a Fratelli d’Italia, passando per il neonato soggetto di Di Maio al Partito Democratico è un continuo tradimento - continua Sodano -. Ringrazio invece i colleghi Villarosa, Trano, Raduzzi e Vianello per avere difeso con me questo e gli altri emendamenti di buon senso presentati".

Al momento, rispetto al progetto, poco sembra muoversi all'orizzonte.