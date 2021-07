Lettera aperta di Orazio Guarraci ai consiglieri: "Approvate il documento unico di programmazione per tornare alla normalità"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Signori consiglieri comunali, come vi è noto, il 15 ottobre 2016, su volontà dell’amministrazione comunale, è stato dichiarato il dissesto finanziario del nostro Comune. Che, nonostante la normativa, all’Art. 264 del TUEL, preveda tempi rapidi per l’approvazione dell’ipotesi di Bilancio Riequilibrato, questa amministrazione ha dimostrato tutta la sua incapacità amministrativa e una totale incompetenza;

che, sono trascorsi 5 anni, e nessuna proposta di Bilancio di previsione riferito agli anni: 2016; 2017; 2018; 2019 e 2020, è stato presentato al Consiglio per l’approvazione. Perpetuando lo stato di DISSESTO FINANZIARIO del nostro Comune; che, a seguito delle Prescrizioni da parte del Ministero degli Interni, del 20/04/2021, con le quali fissa un termine, non superiore a 120 giorni, per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonché per la presentazione delle relative certificazioni.

Che, il termine ultimo è fissato per il 31/08/2021, periodo entro il quale tutti gli strumenti finanziari, con le relative certificazioni, dovranno essere approvati con le quali obbliga l’amministrazione ad approvare i pregressi bilanci non ancora evasi; che, l’approvazione di detti atti contabili sono propedeutici per l’uscita dal Dissesto Finanziario, determinato da questa amministrazione comunale;

che, unitamente all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP), deve essere previsto il “Piano triennale del fabbisogno del Personale”; Il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale delle opere da realizzare. Il primo propedeutico e necessario per la successiva STABILIZZAZIONE del personale con contratto a tempo determinato, il secondo per

la realizzazione delle opere di urbanizzazione di contrada Ciuccafa; che, è necessario perseguire l’obiettivo di far uscire il Comune dal Dissesto finanziario, approvando le proposte di D.U.P. con i relativi piani triennali.

Che, in data 02/07/2021 alle ore 19:00 è stato convocato il Consiglio Comunale per l’approvazione del Dup 2016; 2017; 2018. Schema di bilancio di previsione triennale esercizi finanziari 2016/2018, nota integrativa e relativi allegati.

Alla luce di quanto sopra, chiedo ai consiglieri comunali di approvare il Dup per permettere il percorso di fuoriuscita dal dissesto finanziario e creare le condizioni, per la stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato. Inoltre, chiedo di verificare l’esistenza del prgetto di completamento delle opere di urbanizzazione di contrada Ciuccafa.