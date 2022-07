Rastrelliere di annaffiatoi per i fiori del cimitero: presentata interrogazione

Acquistare rastrelliere con annaffiatoi per servire il cimitero, consentendo così a chi fa visita ai propri cari di poter cambiare l'acqua ai fiori o appunto innaffiare le piante. A proporlo con una specifica mozione è il consigliere comunale di Porto Empedocle Salvatore Agrò.

"Con l’acquisto di tali attrezzature - precisa Agrò - il cimitero sarà più ordinato e l’utenza non avrà più la necessità di portare casa i contenitori per innaffiare piante e fiori, né di lasciare le bottiglie d’acqua» all’interno del camposanto. Una novità che dopo un iniziale periodo sperimentale contribuirà a rendere il nostro cimitero più ordinato e ancora più pulito. Le rastrelliere dovranno essere posizionate in prossimità delle fontanelle dell’acqua".