Tutto pronto per l'inizio della scuola anche a Porto Empedocle, Caci: "Indispensabile adottare misure di sicurezza"

"L’arrivo del nuovo anno scolastico è visto con grande apprensione da parte di tantissime famiglie, che temono per la salute dei propri figli. Per questo motivo, ieri sera, nella seduta di consiglio comunale ho voluto sollecitare l’amministrazione a collaborare, per mezzo degli uffici competenti, con i dirigenti scolastici, affinché vengano ultimati tutti gli interventi di adeguamento e adattamento degli spazi e delle aule didattiche all’interno delle strutture scolastiche".

Lo ha detto il presidente del consiglio comunale di Porto Empedocle, Marilù Caci. "E' indispensabile - aggiunge - l’adozione di misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza Coronavirus ancora in atto. Da parte dell'amministrazione sono state già programmate attività di sanificazione generale, ma ritengo che si possa e si debba fare di più".

Caci aggiunge: "Penso, ad esempio, alla sistemazione di aree esterne che potrebbero essere recuperate per destinarle ad attività didattiche da svolgere all’aperto, in assoluta sicurezza. Sarebbe opportuna anche la scerbatura e la pulizia delle aree esterne e la potatura di alberi e siepi. Nonché la pulizia delle grondaie - per evitare problemi con l’arrivo delle prime piogge - e la disinfestazione di tutti gli Istituti scolastici".