Porto Empedocle, ufficiale la spaccatura dei 5 Stelle: nasce "Vigata in Movimento"

Si fanno sempre più agitate le acque in casa 5 Stelle nei comuni che andranno al voto per le amministrative. E' infatti ormai chiara è la frattura tra l'amministrazione comunale (con il sindaco Ida Carmina che è lanciata in solitaria verso la ricandidatura) e il resto dei pentastellati locali, che hanno di fatto seguito l'ex vicesindaco Salvatore Urso dopo il suo abbandono - in polemica - della giunta.

"Vigata in Movimento - dice una nota divulgata dal consigliere comunale 5 Stelle Salvo Ersini - rappresenta un contenitore libero, aperto alla società civile, rivolto a tutte le categorie, professionisti e non, presenti nella collettività con lo scopo di rappresentare una valida alternativa per la città. La progettualità di 'Vigata in Movimento' è ben più ampia e più matura rispetto all'esperienza passata e si prefigge l'obiettivo di abbracciare le migliori risorse costruendo insieme un programma di azioni".

A comporre il gruppo è, dice la nota, un "nutrito il gruppo di attivisti storici presenti che, pur riconoscendo taluni obiettivi, hanno espresso la netta discontinuità politica e gestionale con l'attuale primo cittadino e l'odierna amministrazione".

"