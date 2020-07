Il consigliere comunale Bruno Gallo passa a Fratelli d'Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie





Alla presenza del dirigente nazionale Lillo Pisano, si è tenuta, in un noto ristorante empedoclino, una riunione del locale Circolo di FDI per salutare l’ingresso nello stesso del consigliere comunale Michele Bruno Gallo:

<Accogliamo con entusiasmo l’adesione a FDI e l’ingresso nel circolo cittadino del consigliere comunale Michele Bruno Gallo – dichiara il presidente Avv. Angelo Iacono Quarantino - per il Circolo di Porto Empedocl la sua adesione rappresenta un importante valore aggiunto per serietà, capacità e compostezza comportamentale dimostrata nell’espletamento del suo ruolo.

Il Circolo, dal momento della sua costituzione, ha iniziato silenziosamente, senza farsi trascinare nella perdurante polemica cittadina tra “quelli di prima e quelli di adesso”, un lavoro di aggregazione e coinvolgimento che sta iniziando a dare i frutti sperati e, di questo, siamo molto sodisfatti.

La querelle sui social network tra chi è pro o contro l’attuale amministrazione non ci appassiona e non perché non vi siano delle problematicità in Città (anzi), ma semplicemente perché ritengo che gli empedoclini non abbiano bisogno di post su facebook per farsi un’idea dello stato di salute di Porto Empedocle.

Il Circolo, che mi onoro di presiedere, non ha alimentato di una sola goccia il fiume di attacchi e polemiche che ha diviso la Città. C’è un tempo per tutto e gli strascichi delle campagne elettorali non possono durare 5 anni come sta avvenendo a Porto Empedocle. La Città ha un disperato bisogno di tornare alla normalità, anche sotto questo aspetto.

Auspico, pertanto, che il dibattito ed il dialogo sul futuro di Porto Empedocle, che onestamente in qualche occasione si è già registrato, prendano definitivamente il posto dello scontro e degli attacchi>>