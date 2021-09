Ad un mese dal voto Carmina sempre più sola: si dimette anche l'assessore al Turismo

Ancora una defezione, ad un mese dal voto, all'interno della giunta Carmina. A lasciare, a pochi giorni dalle dimissioni di Alessandro Monaco (poi sostituito dal Sabrina Turano) è l'assessore al Turismo Salvatore Di Betta.

"Dopo attente valutazioni e dopo essermi consultato con il mio gruppo politico annuncio le mie dimissioni dalla carica di Assessore al turismo della Giunta di Ida Carmina" dice in una nota. "Al sindaco Ida Carmina che ringrazio per il percorso intrapreso, auguro tanti successi politici e amministrativi e un in bocca lupo per la sua prossima ricandidatura. Concludo - afferma - dicendo che la mia attività politica assieme al mio gruppo continua sempre con lo stesso entusiasmo e passione per dare un contributo in termini politici ,sociali e di occasioni di progettualità turistiche per il territorio".