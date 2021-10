Amministrative 2021 a Porto Empedocle, l'assessore regionale Messina: "Lattuca ha le qualità per una politica che dia lustro"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

A quattro giorni di distanza dall'appuntamento alle urne per le prossime elezioni amministrative a Porto Empedocle, proseguono gli incontri del candidato alla guida amministrativa della città marinara, Calogero Lattuca (detto Rino). Ieri mattina, Rino Lattuca ha incontrato l’assessore reg. al Turismo, Manlio Messina, accompagnato dal dirigente nazionale di FdD, Calogero Pisano,numerosi esponenti di partito e candidati al consiglio comunale della lista di Fratelli d'talia. Dopo una visita al porto, necessaria all’assessore Messina, per avere la completa visione dello stato in cui si trova l’area portuale e vagliare gli interventi di riqualificazione previsti nel programma elettorale del candidato Lattuca, è seguito un incontro nella sede della Capitaneria di Porto Empedocle con l'Ing. Catalano, Responsabile dell’Ufficio di Autorità Portuale. Numerosi i temi affrontati durante la visita, tra cui i progetti a breve, medio e lungo raggio che riguardano interventi di riqualificazione del sistema portuale che producano servizi relativi all'area commerciale con l'obiettivo di promuovere il turismo e lo scambio commerciale, con proficue ricadute economiche all'interno dell'area comunale .