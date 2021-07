Porto Empedocle si prepara al voto, Todaro: "Candidatura di Lattuca seria e credibile"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“L’esperienza quinquennale di consigliere comunale, la visione imprenditoriale, le qualità morali e umane, unite ad una capacità di circondarsi di esperti e professionisti per portare avanti l’obiettivo di rilanciare Porto Empedocle, fanno di Rino Lattuca il candidato ideale alla carica di Sindaco”. E’ quanto ha dichiarato il cons. comunale Giuseppe Todaro, a margine di un incontro avuto ieri con il candidato a sindaco alle prossime amministrative, Rino Lattuca, aderendo al progetto dell’imprenditore empedoclino .Todaro, eletto nel 2016, nella lista di Sicilia Futura, ha apprezzato l’impegno del candidato Lattuca, durante l’esperienza in consiglio comunale, pur in schieramenti differenti . “Ritengo Rino Lattuca – continua Todaro- la novità di questa campagna elettorale, un volto nuovo al servizio della città, con la sua generosità, impegno e coerenza dimostrata in aula consiliare. Entrambi veniamo da un percorso molto simile, abbiamo affrontato temi importanti sempre con coerenza e rispetto dei ruoli, credo che questa sia la scelta migliore per la città. Ciò viene dimostrato- conclude Todaro- anche dalla decisione di votare favorevolmente il bilancio entro i termini da parte del candidato sindaco assumendosi la responsabilità e l'onere di dare un futuro tranquillo ai lavoratori precari dell'ente ed allo strumento finanziario, determinante per programmare il futuro di Porto Empedocle”.