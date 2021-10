Ballottaggio Porto Empedocle, Salvo Ersini: "Torno in Consiglio comunale al fianco dei cittadini"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Con la vittoria al ballottaggio del neo Sindaco Calogero Martello, il premio di maggioranza ha permesso la mia conferma da capolista M5S come Consigliere Comunale nella città di Porto Empedocle per il secondo mandato consecutivo. Le evoluzioni amministrative provinciali inoltre determinano come sia l'unico portavoce comunale eletto per conto del Movimento 5 Stelle nell'intera provincia di Agrigento.

Tale risultato mi riempie di orgoglio e fiducia nel rappresentare al meglio le istanze dei miei concittadini che mi hanno confermato la fiducia di 5 anni fa. Desidero ringraziare la mia famiglia, i miei amici e il gruppo storico locale che ha affiancato e supportato il mio percorso verso la riconferma in aula. La mia rielezione sarà punto di partenza verso i bisogni degli empedoclini e con nuovi importanti sviluppi nel medio periodo nell'esclusivo interesse della nostra Porto Empedocle.