La giunta Carmina perde pezzi, l'opposizione: "Dimissioni inopportune in questa fase"

La giunta Carmina perde pezzi e l'opposizione attacca e parla di "ennesima dimostrazione di totale inconsistenza". L'intervento è dei consiglieri comunali Marilù Caci, Valentina Di Emanuele, Alfonso Scimè e Giuseppe Todaro.

"Nel bel mezzo di una crisi senza precedenti per il nostro Paese e di una pandemia che ad oggi non sembra darci tregua - commentano -, l’assessore alla Solidarietà sociale Salvatore Di Dio e l’assessore al Bilancio Salvatore Urso, decidono di presentare le proprie dimissioni. Riteniamo irrispettoso abbandonare la Giunta in un momento così delicato. Situazione aggravata dal fatto - aggiungono - che l’assessore Urso ha maturato la propria decisione mentre si attende da parte del ministero, l’approvazione dei bilanci, dopo quattro anni e mezzo di rinvii, rimodulazioni, correzioni e richieste di garanzie, che ancora oggi non danno certezza dell’esito finale".

I consiglieri aggiungono: "Come se non bastasse, apprendiamo dai mezzi d’informazione e dai social del vice sindaco Urso, che le ragioni sono da addebitare all’espulsione dal M5S dei parlamentari che hanno deciso di non votare la fiducia al governo Draghi. Motivazioni che appaiono non soltanto alquanto discutibili ma soprattutto ignare del fatto che una istituzione non può anteporre le proprie ragioni di partito o di movimento alle responsabilità della carica che ricopre".

Gli esponenti dell'opposizione, infine, chiedono se il sindaco Ida Carmina intende concludere il suo mandato "accettando le dimissioni dei due assessori o, di contro, voglia rigettarle costringendoli ad assolvere, fino alla fine, i propri doveri".