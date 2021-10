Amministrative a Porto Empedocle, Salvo Iacono ha presentato i suoi assessori: ecco chi sono

Salvo Iacono, candidato sindaco a Porto Empedocle, in vista del ballottaggio del 24 e 25 ottobre dopo la conferenza stampa di oggi si ritiene ottimista e sereno per chiudere la partita delle amministrative.

“Oggi ho presentato ai miei cittadini e alla stampa la squadra che mi affiancherà in caso di vittoria domenica prossima a palazzo di città per far ripartire finalmente Porto Empedocle. A parte il sostegno naturale ,spontaneo e l’entusiasmo di tantissimi empedoclini rimango concentrato in questa campagna elettorale e non arretro di un millimetro. Ho presentato la mia squadra assessoriale che ringrazio per aver trovato la piena convergenza e condivisione al progetto civico –politico –amministrativo che mi vede in campo per diventare primo cittadino. Dopo Maurizio Restivo e Rossana Casella ho completato la squadra designando vicesindaco Rino Lattuca e infine Giuseppe Todaro e Giovanni Trupia. Io di concerto alla mia coalizione civica dopo un confronto sereno, proficuo e caratterizzato da precisi punti di convergenza programmatici sull’emergenza che vive la nostra città, ho deciso di allargare il progetto Porto Empedocle: all’Udc, Fratelli d’Italia e Primavera Empedoclina. Questo perché l’obiettivo finale - ha aggiunto - è vincere e governare la città con la massima condivisione e attraverso una sinergia e un feed-back definito da un arco temporale ampio che possa portare a una Sindacatura e un’amministrazione che possa lavorare cinque anni in maniera proficua e senza accordi post elettorali e giochi di palazzo che non appartengono alla natura del programma amministrativo e dell’azione politica. La mia campagna elettorale continuerà con ancora maggiore energia e slancio e senza sosta incontrerò i miei concittadini che ho sempre ritenuto maturi e responsabili per delle scelte elettorali che hanno una valenza e un risultato fondamentale per dare una linea di demarcazione e di guida politica per una città Porto Empedocle da troppi anni da codice rosso“.