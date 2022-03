Porto Empedocle, approvato bilancio arretrato che risale al 2016: Fratelli d’Italia esulta

Approvato, a Porto Empedocl, il bilancio comunale arretrato del 2016. "Uno strumento di fondamentale importanza per consentire il normale proseguimento dell'attività amministrativa": queste le parole dei consiglieri comunali di Fratelli d’Italia Roberto Marcolo, Melania Nuara e Michelangelo Bruno Gallo che danno un peso alla loro presenza in aula: "Grazie a noi è stato raggiunto il numero legale necessario per la validità della seduta. I nostri voti hanno consentito l’approvazione dell’importante strumento finanziario. Abbiamo scongiurato l’inevitabile impasse in cui si sarebbe trovato il comune empedoclino in caso di esto negativo. Attendiamo adesso il parere dei revisori dei conti per potere discutere, nella prossima seduta, i bilanci 2017 e 2019”.

Soddisfatto il commissario provinciale di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano, che afferma: “Dando il loro voto favorevole all’approvazione del bilancio, Marcolo, Nuara e Bruno Gallo hanno dimostrato grande senso di responsabilità. Sono così andati oltre gli sterili posizionamenti politici agendo esclusivamente nell’interesse della città”.