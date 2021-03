Porto Empedocle, verso le amministrative: Racinello sosterrà Lattuca

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’empedoclino Giuseppe Racinello, ha aderito al progetto del candidato a sindaco Rino (Calogero) Lattuca. La decisione è stata ufficializzata al termine di un incontro svolto ieri sera, alla presenza dello staff del candidato. Racinello, sposato e nonno, agente di commercio, di lunga e matura esperienza politica, già consigliere comunale per due legislature dal 2008 al 2016, eletto nella lista civica Città Nuova, ha sempre partecipato con grande onestà e spirito civico alla vita della comunità empedoclina, tutelando le priorità della gente e sostenendo con forza le giuste scelte in favore dei cittadini e del bene comune. “ Ho scelto di aderire al progetto di Rino Lattuca- afferma Racinello- perché dopo un'attenta valutazione ho maturato l'idea che il cammino intrapreso da Rino, esprime il debito di riconoscenza nei confronti di questa città, che mi ha visto crescere, mi ha dato la possibilità di studiare, di formare una famiglia, di avviare un’attività professionale, quindi, sostengo un progetto che ci impegnerà quotidianamente per consentire agli empedoclini di vivere in una città dignitosa, laboriosa, tranquilla, solidale”. Grande soddisfazione ha espresso Rino Lattuca” La presenza di Giuseppe Racinello- afferma il candidato- darà un fondamentale contributo al nostro impegno di condivisione ed ascolto dei bisogni e delle esigenze degli empedoclini”.