Amministrative, presentata la candidatura di Lattuca: "Così cambieremo Porto Empedocle"

Si è svolta ieri sera presso una nota struttura ricettiva empedoclina, la presentazione ufficiale del candidato sindaco Calogero Lattuca (detto Rino) e delle quattro liste ( FRATELLI d’ITALIA, LATTUCA SINDACO, siAMO VIGATA e UNIONE DI CENTRO) che lo sostengono nella campagna elettorale per le Amministrative di Porto Empedocle. Presenti all'incontro, oltre allo staff del candidato Rino Lattuca, il dirigente nazionale e commissario provinciale di Fratelli d'Italia, Calogero Pisano, l’assessore comunale Costantino Ciulla, il consigliere comunale, Fabio La Felice, gli assessori designati: la dott.ssa Stefania Falzone, l’avv.Francesco Messina, e gli imprenditori Salvatore Prestia e Sergio Taormina, l’ex vice presidente della Provincia Paolo Ferrara, i 64 candidati al consiglio comunale, componenti le liste a sostegno del candidato Lattuca e numerosi simpatizzanti. La squadra compatta con grande entusiasmo si è stretta attorno al candidato, consapevole delle potenzialità di Rino Lattuca nell’aver saputo cogliere le criticità della città marinara ed ascoltare con grande umiltà i problemi che vivono quotidianamente i suoi concittadini. “Lavorare tutti insieme, facendo squadra – ha dichiarato nel suo intervento Rino Lattuca- è questa la mission che persegue il mio programma, centrando l’attenzione sulla vivibilità dei quartieri, non più abbandonati, ma migliorati e valorizzati per garantire ai miei concittadini, spazi in cui gli anziani potranno riunirsi, i bambini giocare, abbattendo le barriere architettoniche e rendendo fruibili quelle aree cittadine che oggi sono deturpate da anni di incuria e carenza di servizi da parte dell'amministrazione precedente. La mia squadra è composta da figure che possiedono competenze e professionalità, ma anche da giovani volenterosi che amano Porto Empedocle e vogliono cambiare il destino di questa nostra città. Quindi, con il massimo coinvolgimento di tutti, affronteremo una battaglia mirata al benessere collettivo. Grazie a tutti coloro che vogliono essere protagonisti di questo grande progetto”. Il commissario FdI, Lillo Pisano, ha fortemente ribadito la centralità del candidato Rino Lattuca. “Rino è un uomo responsabile, credibile, affidabile e trasparente- afferma Lillo Pisano- che si impegna per il bene della città, che oggi versa in condizioni disastrose. Con Rino, abbiamo la possibilità di cambiare il volto e l'anima della prossima amministrazione comunale. I candidati al consiglio comunale, lavoreranno a sostegno del candidato per cambiare le sorti di una collettività che possiede tutte le potenzialità di un concreto sviluppo turistico, occupazionale, culturale e sociale ad oggi mai sfruttate”.