Porticciolo di San Leone, l'assessore Cantone rassicura: "Manca poco"

Lavori di rifacimento del porticciolo turistico di San Leone, manca poco alla riconsegna dell'area. Lo assicura in una nota l'assessore comunale Carmelo Cantone, il quale si auto intesta il risultato derivante da "un incessante pressing effettuato dal sindaco e dall’assessore alle Attività Produttive Carmelo Cantone, sui validi dirigenti dell’Assessorato regionale alle infrastrutture".

“Questa mattina - dice Cantone - col sindaco Miccichè abbiamo fatto in modo che tutte le attività che insistono su quell’area, potessero finalmente poter accedere ufficialmente alle aree demaniali in loro concessione per potersi quindi preparare alla ormai imminente stagione estiva. Sono stati necessari diversi mesi per “rifare il look” al porticciolo di San Leone, ed in particolare al molo di Ponente: interventi di manutenzione con nuova scogliera e barriere para-onde e rifacimento della pavimentazione. Restano ancora da realizzare solo gli arredi urbani e l’illuminazione, opere che si possono effettuare senza chiusura dell’area".