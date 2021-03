Ponte sullo stretto, Tardino: "Opera fondamentale per l'intero Paese"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Il Ponte sullo Stretto di Messina è un’opera fondamentale per il sud e per tutto il Paese, che non può più aspettare: va realizzato in tempi rapidi, con il sostegno dell’Europa. Per questo abbiamo presentato un’interrogazione urgente alla Commissione Europea, al fine di trovare soluzioni concrete per inserirlo nei corridoi europei delle reti Ten-T. Trovare una soluzione di continuità per la Sicilia per il corridoio Scandinavo-Mediterraneo, connettendo l’isola al resto del continente, è di estrema importanza, porterebbe beneficio a scambi commerciali, turismo, allo sviluppo della mobilità interna sia stradale che ferroviaria, e sarebbe un’importante fonte di nuova occupazione oltre che una soluzione ideale e anche green, dato che il trasporto ferroviario rappresenta una valida alternativa ad altre più inquinanti. In vista della prossima revisione dei corridoi da parte dell’Ue, chiediamo alla Commissione Europea di includere e rafforzare la priorità del progetto e quali strumenti ritenga più opportuni per finanziare l'opera, nell'ambito dei programmi di finanziamento dell’Ue. Dopo decenni di parole, è il momento di dare risposte concrete e realizzare il Ponte sullo Stretto, opera strategica che collegherebbe non solo la Sicilia alla Calabria, ma l'Italia al resto d'Europa”.