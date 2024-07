Politiche ambientali efficaci, il deputato Angelo Bonelli arriva a Ravanusa

Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, sabato prossimo, sarà a Ravanusa. Lo farà nell'ambito del tour in Italia per raccogliere storie e testimonianze sulle conseguenze della crisi climatica. Alle 10 incontrerà i ravanusani e un'ora dopo circa terrà una conferenza nella biblioteca comunale "Giuseppe Zagarrio", in via Delle Scuole.

"Oltre alla realizzazione di una docu-inchiesta, il tour di Bonelli vuole mettere in luce le storie e le difficoltà affrontate a causa della crisi climatica, promuovendo al contempo soluzioni sostenibili e politiche ambientali efficaci”, è stato reso noto.