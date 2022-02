La Giunta di Martello va verso il primo "rimpastino": fuori Bartolotta, entra Iacono

Primo cambio in corsa per la giunta di Calogero Martello. Il sindaco di Porto Empedocle ha infatti nei giorni scorsi ricevuto una delegazione di Forza Italia che ha proposto alcune modifiche operative nella compagine, sostituendo l'attuale assessore ai lavori pubblici Salvatore Bartolotta (pare oberato da impegni lavorativi) con l'ex consigliere comunale Giuseppe Iacono e primo dei non eletti alle ultime elezioni amministrative.

"Forza Italia - si legge in una nota - ha ribadito stima e fiducia al sindaco ed ha auspicato una rapida approvazione dei rendiconti di gestione degli ultimi anni al fine di uscire definitivamente dalla procedura di dissesto finanziario e rilanciare l’attività dell’Ente e la programmazione. I vertici locali e regionali di Forza Italia hanno ringraziato calorosamente l’assessore Bartolotta per il lavoro sin qui svolto nei tanti anni di impegno in prima linea sia nel Consiglio comunale che nella giunta di città".