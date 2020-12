Minardo nuovo coordinatore della Lega, Di Mauro: "Una svolta per la Sicilia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Roberto Di Mauro, Vicepresidente Vicario all’Ars per gli autonomisti, si congratula con l’On.Nino Minardo per l’importante incarico di coordinatore regionale della Lega.

“Conosco da tanti anni Nino, politico di razza, giovane e siciliano vero .Il suo spirito collaborativo e le sue capacità di sintesi politica sono una garanzia e le battaglie per difendere la Sicilia e i siciliani,dai nostri prodotti ittici, vinicoli e dell’agroalimentare, sono una delle tante priorità che ci vedranno a fianco.

Sono certo che, con la federazione di Lega e Autonomisti, ricomincia per gli isolani una stagione che riporta la Sicilia e il Mezzogiorno centrali nel processo di ripartenza dell’economia e della tutela del Made in Sicily.

I giovani siciliani e le tante eccellenze che ci sono devono essere il motore della ripresa e, memori dei corto circuiti del passato, si deve incidere per dare opportunità e valorizzare le forze sane del territorio che con gli stakeholder possono introiettare azioni virtuose e di prospettiva per lo sviluppo.

La nomina di Nino Minardo è un momento di svolta nella politica che ha nelle sue radici queste ragioni per far contare di più la Sicilia nei tavoli romani e di bruxelles”.