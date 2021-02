Governo Draghi, Rosalba Cimino: "Soddisfatta per la scelta di dare la fiducia"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Sono soddisfatta della scelta finale di dare la fiducia a Mario Draghi, accogliendo così l’appello del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È il governo del Presidente, il quale ha rimarcato in modo serio quanto sia doveroso lavorare per il Paese in questo momento”. Sono le parole del deputato del Movimento 5 Stelle Rosalba Cimino, dopo l’esito del voto sulla piattaforma Rousseau. “Ho scelto sin da subito di appoggiare questa linea poiché l’alternativa, quella delle elezioni, non è percorribile in questo momento, in piena pandemia in cui il Paese ha bisogno di sussidi e con decisioni importanti da prendere sui fondi che arriveranno dall’Europa”. Il deputato del Movimento 5 Stelle continuerà a lavorare, fianco a fianco con il nuovo governo, per perseguire gli obiettivi già prefissati: “Il traguardo da seguire è quello di aiutare le fasce più deboli con sostegni e sussidi in un momento di crisi. Molti sono stati costretti a chiudere e dobbiamo cercare che questo non avvenga. Occorre poi la proroga del blocco dei licenziamenti e un programma serio per la vaccinazione. Saremo pronti – conclude Cimino - allo stesso tempo a sostenere e a spronare il nuovo governo”.