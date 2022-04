Concorsi truccati università Palermo, Rosalba Cimino (M5s): “Scandaloso quanto accaduto, venga fatta chiarezza”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Quanto accaduto all’università di Palermo è scandaloso, spero venga fatta presto chiarezza”. La deputata del Movimento 5 Stelle, Rosalba Cimino, componente della commissione Cultura, interviene sugli arresti avvenuti questa mattina riguardanti i concorsi truccati per professori ordinari e ricercatori universitari al Policlinico di Palermo. “L’università deve garantire agli studenti trasparenza e legalità, invece negli ultimi anni scandali del genere hanno attraversato gli atenei italiani e in particolare quelle siciliani, inficiando la fiducia che gli studenti hanno nei professori e nell’istituzione universitaria. Noi continuiamo a lavorare per rendere ancora più efficiente e moderna l’università italiana – continua Cimino – dall’altro lato speriamo che la giustizia faccia chiarezza su quanto accaduto e ponga fine alla baronia universitaria ben radicata in alcuni atenei”. La deputata ringrazia infine il lavoro delle forze dell’ordine che hanno scoperto con un sapiente lavoro cosa accadeva all’interno del policlinico di Palermo.