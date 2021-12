Rete idrica, Firetto ribatte a Miccichè: "Nessun merito perchè era già finanziata"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Un anno di lavoro? Franco Miccichè è palesemente mal consigliato e le sue dichiarazioni ne sono emblematica conferma.

La rete idrica era già finanziata. La Regione si era bloccata come è ben noto per sue determinazioni in ordine all'esecutore. Cessata Girgenti Acque le ragioni di quel blocco sono venute meno. Ci si attribuisce un lavoro che non si comprende quale sarebbe. Un merito che non c'è.