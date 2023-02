Piscina comunale di Villaseta ancora chiusa, il Codacons: “Passato un mese dalle promesse del Comune”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il lungo silenzio del sindaco e del suo vice, anche assessore al patrimonio, la dicono lunga. Eppure in campagna elettorale promettevano un “cambio di rotta” anche nella gestione degli impianti sportivi comunali

L’ amministrazione, il 4 gennaio scorso, ha dichiarato che “tra qualche settimana sarebbe stata riaperta”(qualche settimana è meno di 1 mese).

Abbiamo raccolto centinaia di lamentele e segnalazioni da parte di agrigentini, empedoclini, siculianesi, insomma gente da tutto l’hinterland agrigentino ci ha contattati per sapere e conoscere notizie sulla piscina comunale di Agrigento.

Dopo l’incontro con l’associazione che la gestisce dal 2016 grazie ad un bando pubblico, possiamo dire con certezza che il Comune di Agrigento, il sindaco Miccichè, il suo vice che è anche assessore al patrimonio, non hanno voluto trovare pochi spiccioli da anticipare e fare ripartire una piscina che è diventata necessaria ed utile ad utenti di ogni genere, ma più che necessaria, per utenti colpiti da disabilità grave, utenti che hanno problemi di deambulare, utenti che hanno bisogno di effettuare sedute di riabilitazione varia e complessa.

Non riaprire una piscina privandone l’uso ad una utenza provinciale non indifferente, è di una gravità inaudita, e se questa va addebitata ad un esborso di appena 60 mila euro (tanto è il danno per l’acquisto di una nuova caldaia) che sarebbero rientrate nelle casse comunali in appena 20 mesi circa, quando la stessa piscina gestita in precedenza con personale comunale costava almeno 500 mila euro l’anno di spese, allora, non serve più dire, che amministrare non è cosa di questi amministratori.

Non pensiamo serva aggiungere altro, per i dettagli basta seguire il video verità effettuato con la presenza del gestore, al link sotto riportato.

Quanti soldi si stanno perdendo con la piscina chiusa? Oltre il danno, la beffa.

Stendiamo un velo pietoso sulla assenza di notizie sul palasport distrettuale di via La Malfa che con la precedente amministrazione veniva già utilizzato seppure solo per gli allenamenti. Volete dire a che punto siamo con la consegna alla città di una struttura dopo il suo completamento avvenuto nel 2020?