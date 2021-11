Rosalba Cimino: "Arrivano le piogge e la Sicilia si allaga. La Regione non si muove"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Come accaduto a Catania e come accade anche oggi, ad ogni pioggia, le strade siciliane si allagano e vengono sommerse di fango e detriti. I Comuni, hanno numerosi progetti in attesa di finanziamento e la Regione, come avviene per gli incendi, corre ai ripari piuttosto che prevenire”. Rosalba Cimino, deputato del Movimento 5 Stelle chiede alla Regione Siciliana che vengano manutenzionate le strade e svolti gli opportuni interventi per prevenire le alluvioni e gli allagamenti di interi paesi: “Oggi con una bomba d’acqua i paesi della provincia di Agrigento si trovano senza collegamenti con il capoluogo, isolati. La Regione rimane inerme – aggiunge Cimino – senza effettuare gli opportuni interventi, con progetti che sono in attesa di finanziamento da tempo e opere mai realizzate.”