Lega Salvini Premier, Pietro Asaro è il nuovo commissario a Canicattì

Il già assessore provinciale Pietro Gioacchino Asaro è stato nominato coordinatore cittadino della Lega Salvini premier a Canicattì. Ad annunciarlo la dirigenza provinciale del partito.

“Il mio passato politico è sempre stato improntato a coerenza e affidabilità, ho militato dal 1993 al 2013 in Alleanza Nazionale, e oggi ritrovo i miei valori di patria, famiglia e cristianità nella Lega, partito ormai radicato in tutta Italia, e nello specifico aderisco alle posizioni espresse dell’eurodeputato Annalisa Tardino, insieme ai componenti del mio movimento 'Democrazia e Libertà’, con il quale intendo radicare il partito a Canicattì, ma anche in provincia” dichiara Asaro a margine della nomina.

A dare il benvenuto al neo commissario cittadino, il commissario regionale Annalisa Tardino: "Asaro è uomo di grande esperienza politica e amministrativa, e avrà il compito di occuparsi della crescita locale del partito, insieme al suo gruppo, in sinergia con la squadra provinciale e i militanti che negli anni rappresentato e attuato la progettualità politica della Lega di Matteo Salvini nel territorio. Auguro buon lavoro ai neo ingressi, consapevole del valido contributo all’ottenimento dell’obiettivo che ci prefissiamo, e cioè consolidare la nostra presenza, con proposte e azioni portate avanti nell’interesse dei cittadini”, conclude Tardino