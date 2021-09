Agrigento e piano urbanistico generale, Piparo: "L'amministrazione si attivi per non perdere finanziamenti"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il capogruppo di Fratelli d'Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Gerlando Piparo, ha formalmente presentato una nota con la quale chiede al Sindaco della città, Franco Miccichè, di attivare gli uffici competenti affinchè, con la massima urgenza, inoltrino all’Assessorato Territorio ed Ambiente della Regione siciliana la richiesta dei contributi, concessi in attuazione della legge regionale 9/21, da destinare alla copertura delle spese di redazione, revisione e rielaborazione degli strumenti territoriali ed urbanistici per il governo del territorio, dei piani attuativi nonché per gli studi di settore.

“Ritengo indispensabile e improrogabile – afferma Gerlando Piparo - che l’amministrazione comunale si doti di strumenti aggiornati alla nuova legge urbanistica, per tale motivo occorre presentare celermente, e comunque non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del relativo Decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 38 del 3 settembre, la richiesta per accedere ai finanziamenti previsti in favore degli Enti Locali per la redazione dei Piani Urbanistici Generali”.