Piano di riequilibrio, arriva l'ok dei revisori dei conti: la prossima settimana si va in Consiglio comunale

Nella tarda serata di ieri i revisori dei conti del Comune di Porto Empedocle hanno dato il proprio parere positivo alla versione "2.0" del piano di riequilibrio finanziario che dovrebbe consentire all'ente di uscire dalla lunga fase del dissesto finanziario.

Il documento era stato rivisto in seguito alla dure osservazioni fatte dal Ministero degli Interni, il quale aveva ritenuto che il piano garantiva "solo formalmente il riequilibrio finanziario ed economico entro il 2020" e aveva di fatto respinto il progetto del Comune.

Così il piano è stato oggetto di una revisione non sostanziale in realtà ottenendo il "via libera" dei tecnici e aprendo così le porte alla complessa fase di adozione del documento in Consiglio comunale, con l'amministrazione comunale che però al momento non può contare su una maggioranza: si è infatti ormai sfaldato in modo definitivo il fronte (seppur provvisorio) che aveva consentito di far sfumare la mozione di sfiducia.

La seduta dovrebbe svolgersi entro la prossima settimana, con l'obiettivo che il piano possa arrivare al Ministero dell'Interno prima di Natale per essere analizzato e adottato.

Assieme al Consiglio, con senso di responsabilità, abbiamo deciso provvedimenti dolorosi, ma necessari, come una medicina amara che salva la vita - ha detto il sindaco Ida Carmina -. Adesso siamo nelle condizioni di una ripartenzaper la nostra città che con quest' atto potrà cominciare l'alba di un giorno nuovo".