Pesca, Martello: "Da Musumeci e Scilla colpo di grazia alle marinerie siciliane"

Con le loro promesse sbandierate e non mantenute, il presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore all’Agricoltura Toni Scilla stanno dando il colpo di grazia alle marinerie ed ai pescatori siciliani, già in ginocchio per la crisi del comparto e per gli effetti del caro-carburante, che in Sicilia sono più pesanti rispetto al resto d’Italia. Del contributo di dieci milioni di euro inserito nell’ultima finanziaria regionale, infatti, ancora non c’è traccia”. Lo dice Totò Martello, capogruppo del Pd al consiglio comunale di Lampedusa e Linosa.

“Era stato lo stesso presidente Musumeci – prosegue Martello - lo scorso 7 giugno, al termine di una riunione a Palazzo d’Orleans, ad assicurare attraverso un comunicato stampa l’impegno per il pagamento dei contributi. Parole al vento, come quelle pronunciate dall’assessore Scilla nel corso delle tante riunioni con i rappresentanti delle marinerie siciliane”.

“Ci sono diverse comunità in Sicilia – aggiunge Martello - che vivono di pesca: è inaccettabile che si continuino a prendere in giro centinaia di famiglie che lavorano in mare e non sanno più come andare avanti, anche perché i soli contributi statali si stanno rivelando insufficienti ad arginare gli aumenti ai quali si deve far fronte per poter permettere ad un peschereccio di prendere il largo. I pescatori e gli armatori siciliani meritano rispetto, siamo stanchi di promesse non mantenute e di annunci del governo regionale buoni solo a guadagnare qualche titolo sui giornali”.