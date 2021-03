Personale Asu assunto, Pullara: "Finalmente un epilogo positivo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ora si, Finalmente siamo arrivati oggi positivamente all’epilogo che riguarda i precari del personale Asu. Approvata in finanziaria l’articolo per la stabilizzazione degli Asu. Sono le parole dell'On. Carmelo Pullara Presidente e segretario politico organizzativo di “ONDA”.

Il governo – prosegue Pullara - regionale aveva accolto la mia richiesta avanzata nella precedente legge finanziaria, prevedendo un preciso articolo in questa finanziaria, dando finalmente via libera al piano regionale per la stabilizzazione dei 5 mila precari ASU rimasti alla Regione. Un grande risultato raggiunto per questa categoria di precari impegnati da oltre dieci anni in attività socialmente utili presso enti pubblici e rimasti esclusi da ogni concorso e piano di stabilizzazione. Si è votato in questo momento l’articolo 46 che preveda la stabilizzazione per questa categoria di lavoratori, che da anni attendono e che per la cui vicenda finalmente oggi possiamo mettere la parola fine. Oggi - conclude Pullara -con l’articolo 46 di questa finanziaria diamo dignità a tanti lavorati e ad altrettante famiglie che possono guardare, soprattutto in questo momento storico, ad un futuro più sereno e più roseo.