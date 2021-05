Partito democratico, Giovanna Iacono nella segreteria regionale Dem

L'attuale presidente provinciale del Partito Democratico Giovanna Iacono entra a far parte della segreteria regionale dei Dem. Ad annunciarlo è il profilo social del Pd Sicilia. "Cara Giovanna - scrivono - con il tuo arrivo si completa la segreteria regionale del Pd Sicilia. Una segreteria giovane in cui però prevale anche la competenza – per te come gran parte degli altri componenti – maturata nel lavoro di ogni giorno come amministratore locale. Molto il lavoro che ci aspetta dopo un anno difficile, complicato maledettamente dalla emergenza pandemica. Il Pd siciliano deve essere il 'motore' della ripartenza, vista anche l’assoluta inaffidabilità e incompetenza del governo di centrodestra guidato da Nello Musumeci. Ci attende un duro lavoro ma siamo pronti!".

Iacono era approdata alla guida provinciale del partito al fianco del neo segretario Di Paola dopo la ricomposizione della profonda frattura registratasi in seno al Pd proprio durante la fase congressuale, che era culminata con reciproci ricorsi e annunci di scontri in sedi legali.