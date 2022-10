Iacono (PD): "Dopo il risultato elettorale, è il momento di unire le forze di sinistra"

Ripartire dal risultato elettorale, certamente non esaltante, per riunire la sinistra siciliana, con la collaborazione di quelle forze che oggi non hanno rappresentanza né al Parlamento nazionale né a quello Regionale.

A lanciare la proposta, che è una vera e propria "mano tesa" è la neodeputata del Partito Democratico Giovanna Iacono. Nel ringraziare, oltre il suo partito, anche "i compagni ed amici di Art.1 e ai candidati della lista Cento Passi, che hanno sostenuto il Partito Democratico alla Camera e al Senato", definisce questo "un primo segnale forte e concreto per ricomporre la sinistra e mettere insieme i suoi dirigenti per condurre una ferma opposizione alla destra italiana, che ha vinto anche per le nostre divisioni, e che non può rappresentare l'effettiva risposta ai problemi dei cittadini".