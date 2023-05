Pd aderisce alla manifestazione del Cartello sociale, Catanzaro: "Scendiamo in piazza per difendere il sistema sanitario"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Il governo regionale in carica sta ripercorrendo lo stesso pericoloso percorso del precedente scegliendo di privilegiare l'assistenza privata rispetto a quella pubblica. Il Partito Democratico da tempo denuncia la grave situazione in cui versa il sistema sanitario dell’Isola e condividiamo, quindi, le rivendicazioni alla base dell marcia per la sanità promossa per il prossimo 17 Giugno ad Agrigento dal Cartello Sociale”. Così Michele Catanzaro, Capogruppo Pd all'Ars, conferma il sostegno alla mobilitazione popolare organizzata dall'organismo agrigentino composto da rappresentanti della Curia, delle organizzazioni sindacali e del mondo dell'associazionismo.

“L'iniziativa presenta una piattaforma di rivendicazioni che rientra pienamente in nella battaglia politica che il Pd porta avanti da tempo. Sosteniamo dunque l'iniziativa del Cartello Sociale della provincia di Agrigento – aggiunge Catanzaro - un territorio che come il resto dell'Isola è caratterizzato da una serie di disservizi a tutti i livelli che non garantiscono più il sacrosanto diritto alla salute”.