Il Pd all'attacco di Miccichè: "Bugie dall'opposizione? Si confronti in pubblico con Firetto"

"Dopo circa otto mesi dall’elezione del nuovo sindaco, trascorsi in un’atmosfera ovattata, quasi di sonno profondo, in cui nessuna voce di dissenso si è levata, finalmente sembra che la sittà cominci a svegliarsi e ad accorgersi che il cambiamento, che era stato promesso a gran voce in campagna elettorale, purtroppo è in peggio".

E' quanto sostiene il segretario del circolo del Pd di Agrigento, Silvio Torregrossa, che aggiunge: "La spazzatura, che era stata una delle leve con le quali è stata scardinata la precedente amministrazione, non solo è sempre presente in tutti gli angoli della xittà, quelli più nascosti, ma anche quelli più in vista, ma vi sono tante situazioni che appaiono peggiorate".

Torregrossa aggiunge: "In questa situazione, di fronte a questa incapacità, il sindaco in carica va in televisione a dire che a lui non piacciono le bugie (che probabilmente avrebbe detto qualcuno dell’opposizione) e che ha scoperto chissà quali “misteri” lasciati dall’amministrazione Firetto e che si starebbe attrezzando per farli sapere ai cittadini. A questo punto - aggiunge -, siccome neanche a noi piacciono le bugie, chiunque le dica, rivolgiamo un invito chiaro e diretto al sindaco Miccichè e al capo dell’opposizione, l’ex sindaco Firetto, perché facciano un confronto pubblico, in presenza o in televisione, affinchè ciascuno possa esporre le proprie posizioni e affinchè la città abbia modo di vedere e capire chi dice le bugie".