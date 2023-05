Marcia per la sanità pubblica, Iacono (PD): "Tutti in piazza per difendere la nostra provincia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Il prossimo 17 giugno parteciperò alla grande manifestazione voluta dal Cartello sociale di Agrigento per chiedere maggiore attenzione verso la sanità della nostra provincia e invito qualunque cittadina e cittadino a farlo. Questo perché si tratterà di un momento di consapevolezza civica priva di qualunque colore politico, che avrà un solo scopo: chiedere attenzione per questo territorio e spingere i governi regionali e nazionali a rivedere in profondità le proprie scelte, affinché rispondano unicamente ai bisogni effettivi dei cittadini e non, come spesso avviene, alle segreterie politiche".