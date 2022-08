Movimento 5 Stelle e Parlamentarie, l'hanno spuntata Carmina, Perconti e Bellavia: ecco tutti i nomi dei candidati

L’ex sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina sarà capolista alla Camera dei deputati alle prossime elezioni politiche (si vota il 25 settembre) per il Movimento 5 stelle. A deciderlo sono state le “Parlamentarie” del partito di Conte, i cui esiti sono stati diffusi in nottata. Nello stesso collegio risultano candidati l’uscente Filippo Perconti, originario di Bivona, già membro dal 2018 della III commissione Affari esteri e comunicazioni e della X commissione Attività produttive. Sostituti saranno il consigliere comunale di Casteltermini Luca Nobile e l’attivista riberese Daniela Manni. Non sarà ricandidata l’uscente Rosalba Cimino. Al Senato invece, è candidata l’attivista agrigentina Maria Bellavia. Non sarà candidato l’uscente Gaspare Marinello.

L'affluenza aveva segnato un record per le Parlamentarie: alla consultazione hanno partecipato 50.014 persone, il dato più alto di sempre. Alle consultazioni del 2018, ad esempio, parteciparono 39mila persone ma si votò per due giorni. Gli iscritti pentastellati hanno approvato il listino proposto da Conte nell'ambito delle parlamentarie M5s. Hanno risposto "sì" in 43.282, pari all'86,54% dei voti espressi. Hanno risposto "no" in 6.732, pari al 13,46% dei voti espressi.

Ecco chi saranno i candidati per la Sicilia.

Camera Sicilia 1

Per la Camera, Giuseppe Conte è capolista nel collegio plurinominale Sicilia 1, seguito da Valentina D’Orso che ha molte probabilità di essere eletta per il secondo mandato consecutivo. A seguire, l'uscente, Davide Aiello di Casteldaccia e Daniela Morfino. Primo dei candidati supplenti, il palermitano Adriano Varrica. Aiello e Varrica sono stati i più votati con 774 e 586 preferenze.

Camera Sicilia 2

Alla Camera Sicilia 2, ci sono Ida Carmina, ex sindaco di Porto Empedocle, seguita dall'uscente Filippo Perconti che è originario di Bivona, Vita Martinciglio (nata a Mazara del Vallo) e Dedalo Pignatone. Nella zona centro-orientale, per il collegio Sicilia 2-01, capolista sarà l’uscente messinese Angela Raffa. Seguono Salvatore Granata, Grazia D’Angelo e Alessandro Geraci. Nel collegio Sicilia 2-02, capolista il catanese Luciano Cantone, seguito da Matilde Montaudo, Gabriele Giuseppe Liuzzo e Carmela Scuderi. Nel collegio Sicilia 2-03, capolista il deputato uscente Filippo Scerra, seguito dall'ex parlamentare all'Ars, Vanessa Ferreri, dall'altro parlamentare uscente Eugenio Saitta e da Paola Brullo.

Senato Sicilia 1

Capolista nel raggruppamento occidentale, l’ex procuratore generale di Palermo Roberto Scarpinato, seguito da Ketty Damante deputato all'Ars, l’uscente Pietro Lorefice e Maria Bellavia. Lorefice ha ottenuto il record assoluto di voti: 1.173.

Senato Sicilia 2

Capolista al Senato, nel collegio Sicilia 2, Barbara Floridia. Dietro di lei, Giuseppe Pisani, Cinzia Amato e l’ex sindaco di Ragusa Federico Piccitto.