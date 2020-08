Parlamentari "furbetti" e bonus di 600 euro, Pullara: "Infangata la politica"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"La vicenda dei politici "furbetti"che hanno chiesto e ottenuto il bonus di 600 euro per partita iva è vergognosa e infanga non solo i politici ma la stessa politica". Lo sostiene il deputato Regionale l'On. Carmelo Pullara, capogruppo Popolari e Autonomisti all'Ars.

"Sto seguendo con profonda indignazione e sdegno -dichiata Pullara-le polemiche sul bonus di 600 euro percepito da alcuni parlamentari . Trovo vergognoso Lo scandalo dei 5 deputati, più di 2 mila politici e un esercito di professionisti che hanno chiesto e ottenuto il bonus da 600-1000 euro per partita iva in difficoltà pur guadagnando cifre mensili ragguardevoli ben al di sopra di quelle percepite prima di entrare in politica.Ritengo che la condotta di questi politici è profondamente riprovevole e infanga la categoria. A volte l'opportunità dei comportamenti vale quanto la legalità. Pertanto-dichiara Pullara-i parlamentari che hanno chiesto e ottenuto il bonus inps si facessero avanti e chiedessero scusa agli italiani. Chiedo ai destinatari del bonus-conclude Pullara- di farsi avanti per non infangare tutti coloro i quali invece svolgono il loro ruolo parlamentare con etica e sacrificio".