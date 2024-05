Parco Icori da anni in abbandono, la Dc: "Le somme ci sono, sia recuperato"

Riaccendere un faro sul futuro del Parco Icori di Agrigento. A chiederlo è il gruppo della Dc in Consiglio comunale, recuperando il dibattito su questa opera immensa e abbandonata che propri ieri ha subito un incendio a causa del rogo di arbusti e sterpaglie.

"L'anfiteatro all'interno del Parco - dicono in una nota i consiglieri Spataro, Zicari, Vitellaro e Bongiovì - deve essere recuperato e messo a servizio della città, soprattutto nell'anno di capitale della cultura. Chiediamo all'amministrazione attiva di illustrare in un Consiglio comunale aperto la strategia che vuole porre in essere per il recupero ed il rilancio del Parco. Tra la tassa di soggiorno, i soldi che il Parco archeologico deve destinare ad Agrigento come percentuale dello sbigliettamento, i fondi in arrivo come sito Unesco e i finanziamenti in arrivo per Capitale delle cultura, non ci sono più scuse per procrastinare gli interventi necessari al ripristino del parco Icori".