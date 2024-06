Nuovo parco giochi a San Leone, Zicari (Dc): "Manca l'altalena per disabili"

Polemica sul nuovo parco giochi del lungomare di San Leone. "Ieri ho visto montare le nuove altalene ma manca all'appello l'altalena blu che le mamma avevano comprato per far giocare anche i bambini disabili. L'altalena inclusiva non è stata sostituita dall'amministrazione, è stata rottamata". Lo ha detto il consigliere comunale della Democrazia cristiana, Roberta Zicari.

Zicari aggiunge: "L'assessore Principato ha stravolto l'atto di indirizzo da me proposto e approvato da tutto il consiglio comunale volto a sistemare e implementare il parco giochi di San Leone e ha preferito sacrificare un gioco nuovo o l'altalena inclusiva, in favore di una panca per gli addominali".

Il consigliere prosegue: "Questa leggerezza, come tante altre già compiute da questa amministrazione, segna la distanza tra la mie priorità e le loro. A questo punto spero che chiedano scusa, si autotassino e comprino una nuova altalena per i disabili. Sarebbe il minimo per porre rimedio a questa distrazione che fa il paio con l'assenza degli scivoli per passeggini e carrozzine sul viale Emporium dello scorso anno e, per la verità, con gli alberi della villa del sole".