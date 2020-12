Musumeci tuona contro il Parco, il governatore: "Basta personale con la pancia di fuori, servono pulizia e servizi"

Il governatore della Regione, Nello Mususmeci non è soddisfatto dello stato in cui versa il Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento. E’ stato lo stesso presidente ad esternare pubblicamente le sue perplessità nel corso della consegna dei lavori di consolidamento del colle di San Gerlando. Musumeci, in coda alla conferenza stampa che si è svolta nella sede del Genio Civile, ha preannunciato quali saranno gli argomenti della sua prossima visita nella città dei Templi.

“Non sono del tutto soddisfatto della condizione in cui si trova il parco della Valle dei Templi. – ha detto il governatore Musumeci - Esigo di più, ci vuole più pulizia, ci vuole più ordine e ci vuole spesa qualche somma in più e il parco i soldi ce li ha perché ha l’autonomia”.

Il presidente della Regione si è soffermato sulla carenza dei servizi offerti ai visitatori del sito Unesco ed ha parlato anche del necessario decoro del personale addetto alla ricezione del pubblico.

“Il parco – ha precisato Musumeci - può agevolmente superare il milione di visitatori all’anno ma deve anche consentire a chi lo visita, di portare con se, il ricordo di una struttura dove la qualità dei servizi dell’assistenza, deve essere caratterizzante. Non voglio più – ha tuonato il governatore dell’Isola - assistenti al pubblico senza decoro estetico. Questo deve finire, siamo nella Valle dei Templi che è la più grande, interessante e suggestiva area archeologica d’Europa”.