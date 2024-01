Un parcheggio pluripiano in arrivo in via Mazzini: votata la variante in Consiglio comunale

A distanza di almeno di 20 anni dalla prima presentazione del progetto, il Consiglio comunale di Agrigento vota una variante urbanistica che consentirà la creazione di un parcheggio pluripiano in una zona della città particolarmente intasata dal traffico e dove i luoghi di sosta sono particolarmente richiesti: via Mazzini.

Il voto è arrivato ieri sera dopo un primo tentativo a vuoto avvenuto a fine dicembre a causa dell'ennesima mancanza del numero legale in aula "Sollano". La variante è stata richiesta dal privato che propose nel 2013 di modificare la destinazione di quella porzione di territorio a causa di un evidente dislivello con la strada, che nel punto più alto presenta uno "scalino" di ben 7 metri.

Il progetto, quindi, prevederà un parcheggio pluripiano di dimensioni importanti che ospiterà inoltre al suo interno anche attività commerciali, un bar e un ristorante (se e quando verrà costruito).

Un tema che ha "scaldato" il confronto all'interno della stessa maggioranza, con un battibecco tra l'assessore Gerlando Piparo e il consigliere Angelo Vaccarello, sebbene alla fine la variante sia passata con 10 favorevoli e tre astenuti.

Più risicati i numeri di stasera, quando il Consiglio ha bocciato la proposta avanzata dalla Dc di chiedere all'Amministrazione comunale di ritirare il bando per l'assegnazione a privati della gestione della sosta in città. Cinque i favorevoli, quattro gli astenuti e un contrario, in un'aula semivuota. Poco sarebbe comunque cambiato: la Giunta del sindaco Franco Micciché difficilmente avrebbe dato seguito in qualche modo al deliberato di aula "Sollano".