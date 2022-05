Pandemia e fondi del Pnrr persi per strada, appello di Lattuca: “Insieme scaleremo il futuro”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“I sindaci venuti prepotentemente alla ribalta durante la Pandemia, in prima linea, a gestire la situazione emergenziale con carenza di risorse umane, ora si trovano ad affrontare tra le diverse problematiche, per esempio, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza senza avere personale adeguato e sufficientemente specializzato e, quindi, non in grado di rispettare le scadenze al fine di ottenere i finanziamenti previsti. Pur non mancando le capacità e le potenzialità territoriali non riescono a dare le risposte che le comunità che rappresentano si aspettano. In particolare, le piccole comunità vivono più intensamente il senso dell'abbandono e di isolamento”.

Questo il commento del Sindaco di Realmonte Sabrina Lattuca.

“Da pochi anni sono Sindaco di Realmonte - città della Scala dei Turchi - dichiara Lattuca - e pur avendo lavorato tanto su diversi fronti, tanti sono ancora gli obiettivi da raggiungere e tantissimo il potenziale inesplorato di queste piccole comunità caratterizzate da vasti territori e risorse residuali. Piccole comunità che hanno grandi criticità da gestire. Come me tanti sindaci, uomini e donne, gente capace, ma che non riesce appieno a valorizzare il territorio che amministra, a renderlo più fruibile, a fare sistema, pur rispettandone la bellezza naturale e paesaggistica. Ecco mi piacerebbe che le forze politiche piuttosto che ragionare su chi o cosa si concentrassero sui programmi dei piccoli centri e sulle istanze avanzate da questi ultimi a tutela, ad esempio, degli interventi in ordine ai dissesti idrogeologici che spesso rendono inaccessibili i meravigliosi promontori e/o i siti di pregio come la Scala dei Turchi. Istanze per interventi di consolidamento, prodromici ai vari piani di gestione per una corretta valorizzazione, tutela e fruizione delle suddette aree. Non me ne vogliano i colleghi dei grandi centri ad oggi più attrezzati e attenzionati. Non come persona singola, ma come promotrice di un progetto e di idee di sviluppo, che abbiamo chiamato: insieme scaleremo il futuro, sono pronta a farle confluire in un progetto più grande ma che tenga conto delle nostre proposte. Sarò io - conclude il Sindaco Lattuca - saremo noi a vigilare affinché gli impegni vengano mantenuti e le promesse non rimangano tali”.