Diventerà Bellissima nasce anche a Palma di Montechiaro

Ufficializzata oggi la costituzione del gruppo politico di Diventerà Bellissima a Palma di Montechiaro. Lo scorso 8 maggio, a seguito di un incontro con l’onorevole Giusi Savarino, che ha mostrato particolareinteresse e sensibilità alle istanze del territorio, il gruppo composto da Calogero Spinelli, Antonio Puma, Giuseppe Avanzato, Arcadipane Ignazio e Racalbuto Giovanni Gioacchino ha deciso di entrare a far parte della grande squadra di #Diventerà Bellissima, l’attuale partito del presidente della Regione Nello Musumeci.

Il gruppo ha designato come suo coordinatore Calogero Spinelli che dichiara: “Non perderemo di vista la nostra missione che è quella di tornare a fare buona politica, quella politica che non si ferma alle promesse, ma si concretizza in azioni, idee, progetti. Quello che ci accomuna infatti è la visione della politica come gesto d’amore verso il nostro paese e la comunità intera, ideale, quest’ultimo, trasmessoci dallo stesso presidente della Regione Musumeci, il quale ha sempre dimostrato di avere un grande amore per la sua terra.” Giuseppe Avanzato e Antonio Puma assumeranno il ruolo rispettivamente di vice-coordinatore e segretario; il vice-segretario sarà Giovanni Gioacchino Racalbuto. Il gruppo sarà presente da oggi a Palma di Montechiaro e pronto al dialogo e confronto con le altre forze politiche presenti nel territorio.

In concomitanza nasce il gruppo #DiventeràBellissimaGiovani, la cui coordinatrice sarà Carmela Veronica Spinelli e sarà composto da Melissa Avanzato, Carmelo Racalbuto, Rosario Pio Arcadipane, Erika Sanfilippo, Samuel Pietro Capasso, Alessandro Carlino Sorce.

In un momento come quello che stiamo attraversando, caratterizzato da difficoltà e stallo economico e sociale, questi giovani hanno avvertito il bisogno di impegnarsi e dare il loro contributo per apportare quei miglioramenti di cui il paese ha bisogno.

Lo scopo di questo gruppo è di formare i giovani per garantire alla nostra città una classe politica seria e capace di rappresentare le istanze dei nostri concittadini all’interno del civico consesso.