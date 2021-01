Malluzzo a sindaco e Consiglio: "Cittadinanza onoraria a Liliana Segre"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Consigliere Comunale di Palma di Montechiaro, Salvatore Malluzzo, ha trasmesso stamane al Sindaco, ai Consiglieri Comunali e, per conoscenza, alla Senatrice a vita Liliana Segre, una lettera formale al fine di predisporre tutti gli atti opportuni e propedeutici per il rilascio della Cittadinanza Onoraria alla Senatrice a vita Segre. «Ho deciso, significativamente, di fare questa proposta proprio oggi in quanto è in questo giorno, il 27 Gennaio, che ricorre la Giornata della Memoria per le vittime innocenti dell’olocausto, frutto di una barbarie umana atroce, inaudita e verso la quale ci si deve porre un forte interrogativo: come possono gli uomini propinare simili gesti?!». Questo è quanto ha dichiarato Malluzzo, che ha aggiunto: «La Senatrice Segre rappresenta l’affermazione di quei diritti che la nostra Costituzione Repubblicana definisce “indisponibili” e che oggi trovano tutela, garanzia e dignità nelle Convenzioni Europee e nei Trattati Internazionali». E così continua: «La Senatrice Segre ha saputo lottare, e continua a farlo, con incessante forza per il progresso e l’evoluzione della nostra società, affinché da quella pagina orribile e triste possa derivare l’impegno comune e costante da parte di tutti noi a fare muro contro ogni ipotetica e pericolosa recrudescenza!». Il Consigliere Malluzzo ha puntato l’attenzione, nella sua missiva, sulla necessità di ripartire da determinati concetti, «i diritti, le libertà, il senso di rispetto verso l’altro, sono frutto di una grande conquista di dignità - afferma - che dobbiamo, vista la nostra “vocazione” democratica, saper tutelare facendo da “sentinelle” vigili ed attente contro eventuali “attentati” che possono essere innescati anche con il semplice linguaggio verbale pregno di odio e violenza!».

Il rilascio della Cittadinanza Onoraria alla Senatrice Liliana Segre, secondo Malluzzo, accrescerebbe il senso di orgoglio e di appartenenza verso la comunità di Palma di Montechiaro, in quanto Ella risulta «una grande Donna, simbolo di un processo di civilizzazione democratica e di riscatto sociale!». Queste le parole conclusive del Consigliere Comunale.

Adesso si attende un riscontro da parte dell’Amministrazione Comunale alla richiesta.