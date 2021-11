Fondi Pac, Malluzzo: "I progetti di Palma di Montechiaro dichiarati inammissibili"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Sono stati pubblicati, sul sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, gli esiti definitivi dei progetti presentati dai comuni con riferimento alla manifestazione d’interesse indetta dallo stesso ministero sui fondi PAC 2014/2020. Nel merito tutti progetti presentati dall’amministrazione comunale di Palma di Montechiaro, che ammontavano a più di 65 milioni di euro, compreso il progetto legato alla nascita di un porticciolo turistico a Marina di Palma, sono stati dichiarati in parte inammissibili (per carenza dei requisiti sostanziali e formali di ammissibilità e cioè sono stati redatti male) e, in parte, non finanziabili per “saturazione delle risorse finanziare disponibili” (i progetti sono stati ritenuti ammissibili, ma sulla base della griglia di valutazione predisposta dal ministero, hanno ricevuto un punteggio carente tali da non rientrare in una posizione utile per essere finanziabili). «La notizia, da cittadino di Palma di Montechiaro, ancor prima che da Consigliere Comunale, mi rattrista e mi rende contrariato, proprio perché c’è in gioco la crescita futura del paese; piuttosto mi auguro che possano trovare altri sbocchi positivi». Queste le parole del Consigliere Comunale Salvatore Malluzzo, il quale è intervenuto nel merito. Lo stesso ha aggiunto: «A questa amministrazione credo che serva un grande “bagno di umiltà” magari ammettendo - e non tacendo - gli errori fatti. Alla fine della fiera, dunque, con questa amministrazione ci si ritrova ad avere un forte indebitamento dell’ente comunale - a discapito di tutta la comunità - così come si evince dalla delibera della Corte dei Conti sezione di controllo per la regione siciliana, 𝐥𝐚 𝐧.𝟏𝟒𝟒/𝟐𝟎𝟐𝟏 (a titolo esemplificativo i €𝟐.𝟖𝟐𝟓.𝟑𝟗𝟒,𝟏𝟒 𝐝𝐢 𝐚𝐧𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐝𝐢 𝐭𝐞𝐬𝐨𝐫𝐞𝐫𝐢𝐚, soltanto nel 2019, e ancora 𝐍𝐎𝐍 restituite) e, ad oggi, con 𝐍𝐄𝐒𝐒𝐔𝐍 tipo di progetto - “storico” a dire della stessa - correttamente esitato. A questo punto credo che ognuno debba tirare le somme consequenziali. La cosa che più mi dispiace - continua il consigliere Malluzzo - è che si creino false aspettative nei cittadini, il cui fine ultimo è impiantare ad arte, forse, una becera propaganda elettorale. Altro che amministrazione “illuminata”!»