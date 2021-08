Si pensa già alla prossima consiliatura? Sindaco azzera la Giunta e avvia gli incontri

Azzerata la Giunta. Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, ha revocato gli incarichi ai suoi 5 assessori: Salvatore Nicolò Scopelliti, Salvatore Castronovo, Salvatore Acri, Salvatore Lauricella e Megan Ferrante. Già da oggi, Castellino inizierà gli incontri per ricomporre - anche in vista delle prossime amministrative - l'Esecutivo. Fra i "faccia a faccia" programmati anche quelli con due gruppi di minoranza costruttiva con i quali verrà "valutata la possibilità di condivisione del percorso non solo per questi 10 mesi, ma anche per la prossima consiliatura" - ha spiegato lo stesso sindaco di Palma di Montechiaro - . I due gruppi di minoranza che il capo dell'amministrazione incontrerà sono il gruppo consiliare "Ama la tua città" e il movimento Cinque Stelle. E fra i ben informati sugli affari politici del palazzo di città, si sussurra proprio un probabile ingresso in Giunta di almeno un rappresentante del movimento Cinque Stelle.

Intanto, gli incontri cominciano oggi pomeriggio con il presidente del Consiglio e poi toccherà al gruppo consiliare "Nuova Palma"; per lunedì è previsto l'incontro con Matteo Meli e poi con i gruppi consiliari "Bene Comune" e "Riprendiamoci il futuro".