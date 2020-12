Covid, Malluzzo: "Tempi certi dal governo per un piano vaccinale"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il giovane Consigliere Comunale di Palma di Montechiaro ha annunciato che si sottoporrà al vaccino contro il “Covid-19”. «Non appena sarà il mio turno, con la speranza che il governo nazionale faccia pervenire un piano vaccinale chiaro e in tempi certi, mi sottoporrò, anche io e immediatamente al vaccino». Queste le parole di Malluzzo che così ha proseguito: «L’arrivo del vaccino in Italia rappresenta una piccola luce in un tunnel oscuro. C’è molta strada da fare, ma è un passo importante!». Il Consigliere ha manifestato pieno rispetto verso coloro i quali hanno posizioni, nel merito, differenti, verso gli scettici contro i vaccini. «È intollerabile - ha invece dichiaro Malluzzo - che esistano posizioni che neghino l’esistenza del “Covid-19”. Questi soggetti o agglomerati di persone, rappresentano una vera offesa per le tante vittime, per coloro i quali hanno vissuto e combattuto in prima linea contro questo maledetto virus». In ultimo, Malluzzo, ha lanciato un appello alla comunità di Palma di Montechiaro, nel quale esercita il ruolo di Consigliere Comunale: «Al netto del rispetto che nutro, come ho già affermato, verso i miei concittadini che hanno posizioni (per carità legittime dato che siamo in democrazia) differenti dalle mie, l’appello che voglio lanciare alla mia comunità di Palma di Montechiaro è di fidarsi della medicina, della scienza. Il vaccino, rappresenta l’unico vero “giubbotto antiproiettile” contro un “criminale invisibile” che da molto tempo ci tiene ormai in ostaggio. Raccomando, comunque, massima prudenza e di rispettare tutte le direttive impartite dalle specifiche autorità di ogni ordine e grado. Solo così possiamo vincere questa battaglia comune!». Malluzzo, a momenti è una delle prime figure istituzionali dei comuni della Provincia di Agrigento ad aver preso posizione chiara sul vaccino le cui dosi sono, dal 27 Dicembre, in tutte le regioni della nostra penisola.