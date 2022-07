Pallamano Girgenti rinuncia all'A2, il Codacons: "Assessore spieghi perché la palestra è ancora chiusa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L’Assessore Ciulla dopo la notizia della rinuncia al Campionato di serie A2 della Pallamano GIRGENTI, renda pubblici i motivi che ostano per l’utilizzo della palestra distrettuale di Via Dei Normanni(Ugo La Malfa) e delle altre strutture comunali, non possiamo permettere che la pallamano abbandoni ancora la serie A2 per mancanza di struttura idonea.

Dopo 2 anni dall’insediamento dell’Amministrazione Miccichè e dopo le belle promesse, cosa è cambiato in meglio?

Possibile che ad Agrigento non si debba poter fare neppure attività sportiva?

DI CHI È LA COLPA???

Ecco lo stato dello sport ad Agrigento

• Basket, solo su campi gestione privata con l’unica società di rilievo che gioca in serie A2 ma su struttura privata a Porto Empedocle

• Tennis, solo su campi gestione privata

• Pallavolo, solo su impianti gestione privata con una società femminile obbligata a espatriare a Grotte

• Nuoto, piscina chiusa

• Atletica leggera, struttura chiusa

• Calcio Giovanile, nessuna struttura disponibile, con società che utilizzano campi anche di fuori provincia

• Pallamano, l’unica società sta rinunciando alla seria A2 per l’ennesima volta per mancanza di strutture idonee anche solo per allenarsi

• Pattinaggio, unica struttura fuori uso

• Unica struttura, al momento agibile STADIO ESSENETO in esclusiva alla società Akragas

• Bocce, struttura comunale in gestione a privati ma nessuna attività viene svolta

• Calcio a 5, solo su strutture private

• Tutte le strutture comunali Sono in gestione a privati che ci speculano o chiuse